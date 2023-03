Gezwitscher zum Frühlings-Anfang: Der Gartenrotschwanz ist ein Frühaufsteher

per Mail teilen

Der Frühling hat begonnen und die Vögel sind schon früh am Morgen sehr aktiv. "Man kann die Uhr nach dem Vogelgesang stellen", sagt Alexandra Ickes, Referentin für Artenschutz beim NABU Baden-Württemberg. Noch in der Dunkelheit etwa 80 Minuten vor Sonnenaufgang beginne das Gezwitscher. "Der erste Vogel ist der Gartenrotschwanz."

Der Vogelgesang sei ein Anzeichen für die bevorstehende Brutzeit. Damit werde das Revier abgegrenzt. Deshalb komme das Gezwitscher in erster Linie von den Männchen. Zu hören sei der Vogelgesang von März bis Juli oder sogar bis August.

Welche Auswirkungen es auf das Paarungsverhalten hat, dass Vögel sogar im Dialekt zwitschern, erläutert die NABU-Expertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.