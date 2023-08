per Mail teilen

Es ist oft heiß und schwül diese Woche, auch Gewitter sind vorhergesagt. Wie gefährlich das werden kann, hat erst am Wochenende ein tödlicher Blitzeinschlag in Unterensingen im Kreis Esslingen gezeigt. Gewitter bedeuten auch viel Arbeit für Stephan Thern, den Leiter des Blitz-Informations-Dienstes von Siemens, BLIDS, in Karlsruhe. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat ihn gefragt, wie man Blitz-Einschläge vorhersagen kann.