Gewalt in der Beziehung: Vielen Frauen fällt es sehr schwer, Hilfe zu holen

Der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Die Gefahren sollen an diesem Tag deutlich gemacht und den Opfern eine Stimme gegeben werden. Es geht aber auch darum, über Hilfen zu informieren. So wie das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: Anonym und in 18 Sprachen wird dort unentgeltliche Hilfe angeboten. Petra Söchting ist die Leiterin des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Sie sagt in SWR Aktuell: "Der erste Schritt, sich nach außen zu wenden und Hilfe zu suchen, fällt vielen Frauen sehr schwer. Denn diese Gewalt widerfährt ihnen zu Hause – an einem Ort, an dem man sich eigentlich geschützt und sicher fühlt." Wie es gelingen kann, Frauen aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien, darüber hat Petra Söchting mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.