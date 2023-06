Gewalt im Freibad: Wie der Schwimmmeister-Verband das Problem sieht

Immer wieder hören wir von Rangeleien oder Schlägereien in Freibädern – und auch von Menschen, die mit Messern verletzt werden. Die

Gewerkschaft der Polizei fordert deswegen strengere Einlasskontrollen in Schwimmbädern. Hintergrund ist die zunehmende Gewalt in vielen Freibädern. Der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke schlägt vor, die Bäder sollten private Sicherheitsunternehmen einsetzen, um ihr Hausrecht von Anfang an deutlich zu machen. Was der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, Peter Harzheim, davon hält, hat ihn SWR-Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gefragt.