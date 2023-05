Gewalt gegen Polizisten: Wer will heute noch zur Kripo?

Ob bei Verkehrskontrollen oder Demonstrationen – regelmäßig kommt es zu Gewalt gegen Polizisten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums ist die Zahl der Gewalttaten gegen Beamte 2021 noch mal angestiegen auf fast 40.000 Taten, also rund 110 am Tag. In Berlin läuft gerade der Europäische Polizei-Kongress, auch dort ist die Gewalt gegen Polizisten ein Thema. Wie groß ist das Problem – und was könnte helfen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Sebastian Fiedler gesprochen, er ist Kriminalhauptkommissar, war lange Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter und ist mittlerweile SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag.