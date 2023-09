Gewalt bei Eritrea-Veranstaltung: Was die Polizei jetzt braucht

Der Gewaltausbruch bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart am Wochenende beschäftigt Polizei und Politik. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will sich heute bei der Polizei über den Einsatz mit mehr als 200 Festgenommenen informieren. Die Gewerkschaft der Polizei verlangt von der Politik mehr Geld. "Hier können die Landesregierungen wesentlich mehr tun", sagte GdP-Chef Jochen Kopelke in SWR Aktuell. Er fordert mehr Haushaltsmittel, um "mehr Bereitschaftspolizisten für solche Spontanlagen, für solche Chaoslagen" zur Verfügung zu haben.

Warum er sogar ein Verbot von solchen Veranstaltungen fordert und es auch in den Gerichten ein Umdenken braucht, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit GdP-Chef Jochen Kopelke.