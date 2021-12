Gewalt-Demo in Ravensburg: "Chaoten, bleibt zuhause!"

Simon Blümcke ist Erster Bürgermeister von Ravensburg. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorn Ulrike Alex, dass er selbst bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend dabei gewesen sei, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Nur eine Person sei ihm persönlich bekannt gewesen. Viele seien aus der Umgebung nach Ravensburg gekommen. Die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sei zwar ein hohes Gut, am Montagabend Abend sei dieses Grundrecht aber missbraucht worden. Blümcke wörtlich: "Chaoten, bleibt zuhause." Was er den Menschen, die demonstrieren wollen, vorschlägt, hören Sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.