Gewalt als Dienstleistung: “Wagner“-Söldner kämpfen nicht nur in der Ukraine

Die Lage im Sudan wird immer dramatische. Eine Waffenruhe wurde vereinbart, aber nicht eingehalten. Selbst zu Beginn der Feiern zum Ende des Ramadans gehen die Gefechte weiter. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind bei den Kämpfen seit dem Wochenende mindestens 413 Menschen ums Leben gekommen. Die sudanesischen Streitkräfte kämpfen gegen die rivalisierenden paramilitärischen Einheiten Rapid Support Forces. Und es sind noch andere Akteure mit im Spiel: Die russische Privatarmee „Wagner“, deren Söldner in der Ukraine auf der russischen Seite kämpfen. Was die Wagner-Söldner im Sudan und in anderen Krisengebieten machen, erklärt der Bonner Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.