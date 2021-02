Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt die Ankündigung, dass sowohl Lehrkräfte in Grund- und Förderschulen als auch Personal von Kitas in der Impfreihenfolge hochgestuft und deshalb früher geimpft werden. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler räumte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer ein, dass es auch Diskussionen über den angebotenen Impfstoff von Astrazeneca gebe, aber "die meisten sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen, werde ich das tun." Mittelfristig hofft Hammer, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer aus höheren Klassenstufen möglichst bald geimpft werden. "Es ist ja noch nicht so richtig entschieden, wann die weiterführenden Schulen geöffnet werden. Es wäre natürlich klug, darüber nachzudenken, dass die Kolleginnen und Kollegen vielleicht schon vorzeitig geimpft werden können, damit sie mit einer größeren Sicherheit dann auch in den Unterricht gehen können", so Hammer.