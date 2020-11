Die baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Monika Stein, hat die bisherigen Corona-Maßnahmen an den Schulen kritisiert. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Alina Braun sagte Stein, sie könne nicht verstehen, warum eine Maskenpflicht auch für Grundschüler jetzt das "Non plus Ultra" sein solle. Stattdessen hätte es längst einen Unterricht im Wechsel - zu Hause und in der Schule - geben müssen. Geprüft werde müsse, ob ein derartiges Verfahren auch für Grundschulen praktikabel sei. Ab der Klasse sieben sei das jedoch kein Problem, so die GEW-Landesvorsitzende