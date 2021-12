GEW: Es fehlt ein niedrig-schwelliges Impf-Angebot für Kinder

Ab sofort wird der Corona-Impfstoff speziell für Kinder von fünf bis elf Jahren ausgeliefert. Neben Kinderarztpraxen sind auch in öffentlichen Impfzentren Kinderimpfungen geplant, allerdings nicht überall. Wann es konkret losgeht, ist unterschiedlich: Kinderärzte in Baden-Württemberg werden wohl ab Mittwoch den Kinderimpfstoff verimpfen, in Rheinland-Pfalz soll es am Donnerstag losgehen. Wie wichtig die Impfkampagne für Kinder nicht nur für die Kleinsten ist, sondern auch für Erzieherinnen und Erzieher, hat SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn mit Monika Stein, der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, besprochen.