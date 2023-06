Getränke mit weniger Müll: Neue Regeln zu "Lass-mich-dran-Deckeln"

per Mail teilen

Der Deckel von der Colaflasche lässt sich zwar aufdrehen, aber er bleibt fest an der Flasche hängen. Seit einigen Wochen stehen in den Märkten der Nation nur noch Getränkeverpackungen, bei denen der Deckel nicht mehr abgeht. Es sei denn, man reißt ihn ab, aber das braucht schon viel Kraft. Warum stellt die Industrie nur noch solche Verpackungen her, die das Trinken etwas schwerer machen als bisher. Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung erklärt die Hintergründe im Gespräch mit Arne Wiechern.