Gesundheitsreport: drei von zehn Studierenden sind kurz vorm Burnout

Studentenleben – heißt dem Klischee nach: Lange schlafen, etwas lernen, viel feiern. Natürlich sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Spätestens seit Corona und Inflation. Und das geht nicht spurlos an der Gesundheit der Studierenden vorbei – laut TK-Gesundheitsreport der Technikerkrankenkasse ist ein Drittel der an den Hochschulen eingeschriebenen jungen Menschen akut Burnout-gefährdet. Jens Baas ist Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse. Er findet die Zahlen höchst beunruhigend, wie er SWR Aktuell gegenüber sagte: "Vor der Pandemie waren auch schon Belastungen da. Aber jetzt sind es doppelt so viele Studierende, die angeben, belastet zu sein." Es gehe nicht darum, dass ein Studium stressfrei sein soll, Prüfungen und Seminararbeiten gehören dazu, räumt Jens Baas ein. Aber das sei schon vor der Pandemie so gewesen. Was sich durch Corona für die Studierenden verändert hat, darüber hat Jens Baas mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.