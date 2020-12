Macht uns Corona am Ende gesünder? Da ist was dran, wie der Gesundheitsreport zeigt, den der Dachverband der Betriebskrankenkassen (BKK) heute vorgestellt hat. Einen wesentlichen Grund nennt Verbandsvorstand Franz Knieps: Wir pendeln viel weniger und sparen uns so jede Menge Stress. Im Report gibt mehr als die Hälfte der rund 3.000 Befragten an, zumindest teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. So entstehe der erstmal widersprüchliche Effekt, dass wir in diesem Corona-Jahr "in der Tat leicht gesünder" seien als sonst. Denn auch weitere Seiten des Home-Office wirkten sich positiv auf die Gesundheit aus. Welche das sind und welche gesundheitlichen Nachteile sich gleichzeitig ergeben, erklärt Knieps im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.