Ärmere Länder haben bislang kaum Zugang zu Impfstoffen. Diskutiert wird deshalb immer wieder, die Patente einfach freizugeben. So könnten auch Hersteller aus Afrika oder Südostasien in die Produktion einsteigen. Biontech und Co. lehnen das bisher aber ab. Zu Recht?

Mehr als 100 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation (WTO) setzen sich für die Freigabe der Patente ein. Bisher sind sie damit in jeder WTO-Verhandlungsrunde gescheitert - die Mehrheit der Impfstoffentwickler lehnt es ab, die Produktion in Schwellen- und Entwicklungsländer auszulagern, ebenso die Länder mit starker Pharmaindustrie, wie Deutschland: Zu langwierig, zu aufwendig, lautet die Argumentation. Alles nur Scheinargumente der Pharmaindustrie? Es ist eine Begründung, die den Gesundheitsökonom Gerd Glaeske von der Uni Bremen keineswegs überzeugt. Im SWR betonte er, es gebe schon jetzt entsprechende Lizenzverträge, zum Beispiel zwischen Astrazeneca und indischen Herstellern. Auch in Afrika ließen sich geeignete Produktionsstätten mit entsprechender Erfahrung finden - was die weltweit verfügbare Impfstoffmenge entscheidend erhöhen würde. "Ich halte das für ein Scheinargument - wir haben derzeit einen Impfnationalismus. Aber wir müssen dafür sorgen, dass auch die Länder mit einem ärmeren Gesundheitssystem geimpft werden können. Letzten Endes ist das ein Schutz innerhalb der gesamten Pandemie weltweit und den wollen wir doch erreichen." Gerd Glaeske, Gesundheitsökonom Uni Bremen Auch den praktischen Aufwand hält Glaeske für überschaubar - sofern die ausgewählten Unternehmen genügend Erfahrung bei der Impfstoffherstellung vorweisen könnten: „Man tauscht Unterlagen aus, man tauscht methodisch orientierte Herstellungsverfahren aus, da können auch andere Hersteller etwas mit anfangen und so den Impfstoff entsprechend qualitativ vernünftig herstellen.“ Audio herunterladen (3,8 MB | MP3) Selbst wenn dieser Prozess einige Monate dauern würde, sei das allemal besser als gar nichts zu tun, findet der Gesundheitsökonom. Im SWR rechnet er vor, dass 14 Prozent der Menschen weltweit die Hälfte des verfügbaren Impfstoffs für sich "gepachtet" hätten, wogegen mehr als 100 Länder noch gar keinen Impfstoff hätten. "Dieses Missverhältnis widerspricht jedem sozialen Aspekt. Wir müssen in der Pandemie zusammenhalten. Sonst werden wir der Pandemie nie Herr werden können." Gerd Glaeske, Gesundheitsökonom Uni Bremen