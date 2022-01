Gesundheit im Homeoffice: Was tun gegen Rückenschmerzen?

Zwei Jahre dauert die Pandemie schon, viele Menschen haben sich ans Arbeiten im Homeoffice gewöhnt. Und doch wird dabei, was das Sitzen angeht, noch immer viel improvisiert: Statt auf einem ergonomischen Schreibtischstuhl hocken viele am Küchentisch oder an zu niedrigen Tischen im Kinderzimmer. Die Folge sind häufig Rückenschmerzen. Der Arzt und Journalist Dr. Lothar Zimmermann erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, was dagegen hilft.

SWR: Ein Schreibtischjob zu Hause, und ich habe keinen höhenverstellbaren Schreibtisch, keinen ergonomisch geformten Stuhl. Was kann ich vorbeugend tun, damit der Rücken gar nicht erst anfängt wehzutun?

Lothar Zimmermann: Wir müssen uns viel bewegen. Und das heißt auch zu Hause, dass wir tatsächlich die Sitzposition, mal ein bisschen verändern müssen. Und wenn wir keinen beweglichen Schreibtischstuhl haben, den man auch höhenverstellen kann, dann müssen wir erfinderisch werden. Wichtig ist, dass wir unter dem Schreibtisch genügend Platz für die Beine haben, sodass wir die auch mal bewegen können. Und die Füße sollten häufig mal voll auf den Boden aufgedrückt sein und feststehen. Und dann sollten wir uns gerne mal ein bisschen bewegen. Wenn uns das schwerfällt, dann müssen wir den Stuhl austauschen, zum Beispiel gegen einen Gymnastikball. Oder wir müssen uns einen Wackelkissen besorgen und dann auch damit, mit diesen Bewegungen, die Muskulatur trainieren. Also: Wir müssen erfinderisch werden. Man nimmt beispielsweise einen Stuhl und stellt ihn auf den Tisch und stellt da obendrauf den Laptop. Dann liest man da oder hat dort seine Besprechung per Internet. Da muss man tatsächlich etwas tun, um den ganzen Tag am besten in Bewegung zu bleiben – denn zu Hause fällt natürlich auch der Weg zum Arbeitsplatz weg. Da bleibt nur noch der Weg zur Küche. Und da steht der Kühlschrank, und der ist auch gefährlich, weil wir dann weiter zunehmen. Das ist auch nicht gut für den Rücken.

Wenn ich trotzdem den ganzen Tag nur starr sitze und mich nicht viel bewege, was passiert denn dann tatsächlich medizinisch in meinem Rücken?

Wir trainieren die Muskulatur natürlich nicht genügend, und sie verspannt und verkümmert. Deswegen heißt es: Der Rücken muss auftrainiert werden. Wir haben dort ja Muskeln, und man muss sich auch mal klarmachen, dass auf dem Rücken mehr lastet als der Körper oder der Kopf oder die Arme. Es lastet ja auch darauf, was uns bedrückt, die ganzen Ängste, die wir mit uns herumschleppen. Das, was auf uns einwirkt, das spüren wir dann in einer verkrampften Haltung auch am Rücken. Deswegen ist es wichtig, sich auch so etwas bewusst zu machen. Denn auch die Psyche kann zu Rückenschmerzen führen. Dann sollte man tatsächlich in die Bewegung gehen. Und man kann sich ja auch mal Gymnastikübungen aus dem Internet ziehen und die nachmachen. Ich bin auch gerade hier am Hin- und Herrutschen. So viel habe ich mich selten bei einem Gespräch bewegt!

Wann sollte ich denn tatsächlich zum Arzt gehen? Gibt es da Alarmsignale oder bestimmte Grenzen, die ich bei Rückenschmerzen nicht überschreiten sollte?

Sobald Lähmungserscheinungen auftreten oder Gefühlsstörungen auftreten, ist das ein Alarmsignal. Da kann es sein, dass die Bandscheibe auf Nerven drückt. Aber das betrifft die meisten von uns nicht. Fast jeder hat irgendwie Rückenschmerzen, ganz viele Menschen leiden darunter, und das liegt meistens halt daran, dass wir uns zu wenig und falsch bewegen. Und was ganz wichtig ist: Wenn ich Rückenschmerzen habe, dann sollte ich nicht anfangen, mich zu schonen und denken: Dann gehen die Schmerzen am besten weg. Wichtig ist es tatsächlich, trotz Schmerzen die Bewegungen zu machen. Und dann darf ich auch mal eine Schmerztablette nehmen. Die sollte ich zwar nicht wahllos einwerfen, aber wenn es mir hilft, wieder in Bewegung zu kommen, dann kann ich auch mal beispielsweise eine Ibuprofen einwerfen. Dann verschwinden auch die Schmerzen, wenn ich mich wieder bewege. Und das ist letztendlich das beste Mittel.