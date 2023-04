Gesundheit für Alle - Macht und Ohnmacht der WHO

Vor 75 Jahren gab sich die Welt ein großes Versprechen: Die Vereinten Nationen erklärten Gesundheit zu einem Menschenrecht. Für die Durchsetzung gründeten sie die Weltgesundheitsorganisation. Als größter Erfolg der WHO gilt bis heute die weltweite Ausrottung der Pocken. Aber die UN-Organisation wird auch kritisiert. Gerade in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie war die Diskussion über die Rolle der WHO so kontrovers wie selten. Am Wochenende hatte die WHO Geburtstag – aber wo steht sie 75 Jahre nach ihrer Gründung und welchen Einfluss hatte und hat sie?