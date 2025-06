Gesund und lecker: Diese Beeren sind "heimisches Superfood"

Beim Obstregal im Supermarkt, in Schälchen am Marktstand oder direkt im eigenen Gerten - überall sieht man sie gerade: Beeren! Dabei können die meist rot und lila leuchtenden kleinen Früchte nicht nur optisch überzeugen. Auch für die eigene Gesundheit bringen Beeren was: Neben Vitamin C und Eisen fahren sie nämlich auch noch mit sekundären Pflanzenstoffen auf, erklärt Ernährungsexpertin Anna Dandekar im Gespräch mit SWR Aktuell. „Und die wirken antiviral, antioxidativ, entzündungshemmend und blutdruckregulierend“.

Gesunder Snack: Heidelbeeren und Johannisbeeren haben es in sich

Wenn es um die Gesundheit geht, sind Heidelbeeren und schwarze Johannisbeeren ganz vorne mit dabei. Die Expertin bezeichnet sie daher auch als „heimisches Superfood“. Aber auch mit Himbeeren und Brombeeren macht man nichts verkehrt – im Gegenteil. Allerdings gibt es dann doch erhebliche Unterschiede zwischen wilden und gezüchteten Beeren. Welche das sind und worauf man beim Beerenkauf achten sollte, das erklärt Anna Dandekar im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.