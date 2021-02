per Mail teilen

Menschen, die an Covid 19 erkrankt sind, können oft nicht gut riechen und schmecken. Das Coronavirus greift unsere Geruchszellen an, sagt die Neurowissenschaftlerin Kathrin Ohla. Sie forscht seit Anfang der Pandemie an den Langzeitfolgen von Corona und erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, wie lange es dauert, bis unser Geruchssinn wieder hergestellt ist.