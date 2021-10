Wird Deutschland in den kommenden vier Jahren von einer Ampel-Koalition unter Führung der SPD regiert oder kommt das Jamaika-Bündnis mit einem Kanzler von CDU/CSU? Für ARD-Hauptstadt-Korrespondent Kai Küstner ist es kein Geheimnis, dass die Ampel als wahrscheinlichste Option gilt. "Daran hat sich auch nach diesem Wochenende nichts geändert", sagte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Die FDP tendiere weiterhin eher zur Union - die Grünen würden eher zur SPD neigen. Aber die beiden kleineren Parteien hielten sich Hintertürchen offen. "Das stärkt die eigene Verhandlungsposition." Eine Vorentscheidung könnte nach dem Sondierungstreffen der Grünen mit CDU/CSU fallen, das am morgigen Dienstag stattfinden werde. "Die Grünen schließen eine Jamaika-Koalition nicht vollständig aus, auch wenn sie natürlich sehr in Richtung Ampel blinken."

Welche Bedeutung die Sondierungsgespräche zwischen Union und den Grünen für die politische Zukunft von Kanzlerkandidat und CDU-Parteichef Armin Laschet haben, hören Sie ebenfalls in dem Gespräch.