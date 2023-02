Gerettet aus den Trümmern: Das Hoffen auf weitere Wunder in der türkisch-syrischen Erdbebenregion

Es grenzt an ein Wunder: Helfer haben nach dem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei ein zehn Monate altes Baby mit seiner Mutter gerettet. Die beiden harrten 90 Stunden unter den Trümmern aus. Wahrscheinlich werde es nicht mehr viele solcher Hoffnung spendenden Ereignisse geben, sagt die Gesprächstherapeutin und Expertin für Katastrophennachsorge Sybille Jatzko. Doch wenn noch jemand gerettet werde, "ist es der Blick nach vorn. Es ist die Hoffnung, dass die Hilfe, die gegeben wurde, doch einen Sinn hat." Denn jeder, der die Nachrichten aus dem Erdbebengebiet höre, sei erschüttert. "Es ist so furchtbar, was diese Menschen durchstehen müssen." Deshalb müssten für die Betroffenen Sicherheiten geschaffen werden, um die Traumata aufzuarbeiten.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erläutert die Gesprächstherapeutin, welche Rolle die Gemeinschaft bei der Aufarbeitung der katastrophalen Erlebnisse spielt.