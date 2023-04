Der Lehrermangel ist ein großes Problem in Baden-Württemberg. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will deshalb das Recht auf Teilzeit einschränken. Dieser Plan soll Hunderte zusätzliche Stellen bringen.

Der Vorsitzende des Landeselternbeirates Baden-Württemberg, Michael Mittelstaedt, hält wenig von dem Vorhaben. Die Einschränkung der Teilzeit träfe in erster Linie junge Lehrkräfte, die von den geplanten Maßnahmen eher abgeschreckt würden. "Es ist heutzutage so, dass die Work-Life-Balance bei den jüngeren Menschen einen hohen Stellenwert hat. Und wenn man ihnen gleich sagt: Du hast hier einen unattraktiven Beruf, wo Du genau das nicht haben wirst - da weiß ich nicht, ob man damit Werbung für diesen Beruf machen wird."

Die baden-württembergische Kultusministerin setzt im Kampf gegen den Lehrermangel auch auf Quereinsteiger. Warum der Vorsitzende des Landeselternbeirates davon wenig hält, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.