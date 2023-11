Ohne Kennzeichnung? Warum Gentechnik in unserem Essen gar nicht so selten ist

Die Maissorte "Mon810" ist eine gentechnisch veränderte Pflanze. In ihrem Genom ist DNA eines Bakteriums, das für manche Insekten wie den Maiszünsler giftig ist. Trotzdem darf Mon810 in der EU angepflanzt werden - als einzige transgene Pflanze überhaupt. Laut einer EU-Verordnung müssen Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe enthalten, entsprechend gekennzeichnet werden. Allerdings sind solche gekennzeichneten Produkte im Supermarkt schwer zu finden - sind in unserem demnach Essen keine gentechnisch veränderten Zutaten? " Um diese Frage zu beantworten, müssten wir erst einmal definieren, was Gentechnik überhaupt ist ", sagt Ernährungsexpertin Anna Dandekar. " Die Menschheit pfuscht schon lange im genetischen Material unserer Umwelt herum ", dazu gehörten unter anderem Hunderassen, die nichts mehr mit dem Wolf zu tun hätten oder zum Beispiel kernloses Obst wie Bananen. Ziel der Experimente sei, ein bestimmtes Merkmal zu verstärken, wie zum Beispiel mehr Fruchtfleisch oder besserer Geschmack.

Ob wir mehr gentechnisch veränderte Lebensmittel essen, als wir glauben und welche Auswirkungen die Gentechnik auf Mensch und Natur hat, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Anna Dandekar.