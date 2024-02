Gentechnik in Pflanzen: Widerstand der Bio-Bauern

per Mail teilen

Gentechnisch veränderte Lebensmittel könnten in Zukunft häufiger in deutschen Supermärkten landen und dementsprechend auch in unserer Küche. Das Europäische Parlament hat darüber abgestimmt, dass die Zulassung für gentechnisch veränderte Pflanzen vereinfacht werden soll. Die Professorin Christiane Nüsslein-Volhard, Entwicklungsbiologin, Genetikerin und Nobelpreisträgerin für Physiologie und Medizin, begrüßt das. Sie sagte vor der Entscheidung im Interview mit SWR Aktuell: "Wenn man das vereinfachen würde, könnten viele Firmen interessante, neue Züchtungen herstellen". Das wäre vor allem für kleinere Züchter wichtig.

Bäuerin startete Petition, um Gesetz zu stoppen

Bärbel Endraß ist Biobäuerin aus Wangen im Allgäu. Sie sieht das ganz anders. Wissenschaftler behaupteten zwar, dass die neuen Technologien ungefährlich seien. Doch nicht alle Forscher sind dieser Meinung.

Der Verbraucher muss wissen, was er isst.

Sie startete deshalb eine Petition und sammelte 92.000 Unterschriften gegen das Gesetz. Endraß erhofft sich eine gesellschaftliche Diskussion zu Gentechnik. Erst wenn die Chancen die Risiken übersteigen würden, könne man solche Entscheidungen treffen, sagte sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Warum sie von den Narrativen der Befürworter der Gentechnik nichts hält, hören Sie im Interview.