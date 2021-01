per Mail teilen

Corona lässt uns nicht los – vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen stehen uns wohl erst noch bevor. Soll man jetzt in Aktien oder in Immobilien investieren? Der baden-württembergische Verband der Bauwirtschaft beklagt, dass keiner mehr dran geht im Bauamt, seit es die Homeoffice-Pflicht gibt. Und die Geschäfte an der Börse haben rein gar nichts mit Logik zu tun.