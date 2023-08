General a.D. Domröse ist dafür, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern

Der General a.D. Hans Lothar Domröse ist dafür, dass Deutschland der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Taurus liefert. Domröse sagte im SWR: "Wir liefern immer too little too late. Die einen nennen das zögerlich, die anderen bedachtsam. Und wenn die Partner liefern, werden wir auch liefern." Das gelte spätestens, wenn die USA Kampfjets vom Typ F-16 bereitstellen. Domröse geht davon aus, dass es um Weihnachten so weit sein werde. "Wenn der F-16 kommt, fliegt der ja nicht zum Sightseeing herum. Er muss schießen und dazu braucht er Raketen." Schließlich gehe es um das nackte Überleben der Ukraine. Domröse sieht keine Gefahr, dass die Ukraine die deutschen Raketen mit einer Reichweite von rund 500 Kilometern einsetzen könnte, um russische Städte zu beschießen. "Das wäre in etwa die Distanz von Dnipro auf die südliche Krim." Man könne vertraglich vereinbaren, dass die Waffensysteme nicht für Angriffe auf russisches Gebiet eingesetzt werden, sagte Domröse im Gespräch mit SWR2 Moderatorin Constance Schirra.