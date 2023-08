Gender und Geschlecht: Fünf Jahre "Divers"-Option im Geburtenregister

per Mail teilen

Seit fünf Jahren kann man im Geburtenregister nicht nur "weiblich" oder "männlich" eintragen lassen, sondern auch "divers". Dafür wurde lange gekämpft. Gabriel Nox König vom Bundesverband "Trans* e.V." nennt das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Sache einen „Riesenschritt“ – und doch falle die Bilanz ambivalent aus: "Einerseits ist mehr gesellschaftliches Bewusstsein dafür gewachsen, dass es nicht-binäre Personen gibt, dass es Interpersonen und mehr als zwei Geschlechter gibt. Die Kehrseite sind hitzige Debatten, ob diese Personengruppen überhaupt gleiche Rechte verdienen." Was sich in Zukunft aus Sicht von Gabriel Nox König darüber hinaus ändern müsste, dazu mehr im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.