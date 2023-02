Gender-Award für Tübingen: Verwaltungs-Sprech soll "freundlich und klar" sein

Die Stadt Tübingen ist in Berlin mit einem Gender-Award "Kommune mit Zukunft" ausgezeichnet worden. Für Luzia Köberlein, die Gleichstellungsbeauftragte Tübingens, ein Grund zum Jubeln: "Aufgeregt, glücklich und stolz" - so beschrieb sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel die Stimmung in der Tübinger Stadtverwaltung. Da wurde in den letzten Jahren viel getan - vor allem in Sachen geschlechtergerechte Sprache. Anhand eines Leitfadens werden die Mitarbeitenden ermuntert, eine Verwaltungssprache zu pflegen, die "freundlich, eindeutig und klar" ist. "Wir wissen aus Forschungen, dass es Auswirkungen auf das Verhalten bei der Berufswahl haben kann, wenn beispielsweise immer vom Ingenieur oder von der Erzieherin gesprochen wird". Wie vielfältig das Thema Geschlechter-Gerechtigkeit darüber hinaus in Tübingen praktiziert wird, hören Sie im Interview.