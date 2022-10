Gen Alpha - die reichste, schlauste und traurigste Generation aller Zeiten?

Die Alphas sind so technologiegesteuert wie keine Generation vor ihnen, sie scrollen bevor sie sprechen und laufen können. Sie wachsen überbehütet auf, haben aber wegen Corona in ihrem jungen Leben oft mehr Ausnahmezustand als normalen Alltag erlebt. Sie lernen schon in der Kita chinesisch und haben mit sieben Jahren einen dichteren Terminkalender als jeder Topmanager. Wegen des Geburtenrückgangs werden sie sich später keine Sorgen um einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle machen müssen. Trotz alledem sie sind so unglücklich wie keine Generation vor ihnen.