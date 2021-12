Gemüse fürs Weltall: Wie wachsen Pflanzen, wo nichts wächst?

Die NASA plant für die 2030er Jahre eine bemannte Marsmission. Vielleicht sind demnächst auch wieder Menschen auf dem Mond. Auf der internationalen Raumstation ISS sind jetzt schon regelmäßig Astronautinnen und Astronauten im Weltall, und Menschen müssen essen. Deshalb wird daran geforscht, wie sich Besatzungen von Raumstationen oder Raumschiffen selbst versorgen könnten – auch auf einem anderen Planeten - zum Beispiel mit Gemüse. Im Gewächshaus der Neumeyer-Station in der Antarktis beschäftigt sich Daniel Schubert vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit der Frage, wie man Pflanzen wachsen lassen kann, wo eigentlich nichts wächst. Er ist Leiter des Projekts 'Eden ISS'. "Wir bauen die typischen Schrebergartenpflanzen an, also Gurken, Paprika, Salate, Radieschen, Tomaten…", erklärt Schubert. Dabei handele es sich nicht um spezielle 'Weltraumzüchtungen', aber in Zusammenarbeit mit der NASA seien die verwendeten Sorten vorher geprüft und ausgewählt worden. Vom Geschmack her gebe es "keinen Unterschied zu den normalen Pflanzen, die wir in Deutschland kultivieren." Wie die Pflanzen in der Antarktis zum Wachsen gebracht werden, und welche Aufgaben Salat und Gemüse weit weg von der heimatlichen Erde außer Ernährung noch erfüllen können, erklärt Daniel Schubert vom DLR im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.