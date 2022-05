Geld: Lenken Finanzen den Weg zur Nachhaltigkeit?

Wie wichtig ist Geld für die Gestaltung einer nachhaltigen Welt? Für diese große Frage haben sich Werner & Tobi Angela McClellan eingeladen. Sie ist Politologin und Expertin für nachhaltige Finanzen. Gemeinsam mit ihr diskutieren die beiden Fragen wie: Welche Rolle haben die Finanzmärkte bei der Gestaltung unserer Zukunft? Was sind nachhaltige Geldanlagen? Wie erkenne ich sie? Was bringen sie? Wie wichtig sind wir als private Investor*innen? Spielt Nachhaltigkeit im Finanzmarkt überhaupt schon eine große Rolle?

Alle zwei Wochen gibt's am Freitag eine neue Folge der Klimazentrale.

