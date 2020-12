Mir fällt einfach nichts ein, was ich verschenken kann. Viele Menschen greifen da schon seit Jahren zum Geldschein. Nach dem Motto: Soll er oder sie sich doch den Herzenswunsch selbst erfüllen.

Der Enkel oder die Enkelin sitzen in Hamburg, die Oma in Mannheim: Besuche sind in Coronazeiten schwierig bis fast unmöglich. Also stellen sich viele die Frage: Wie kann ich Geld verschicken - und darf ich das überhaupt? Diese und andere Fragen hat der Youtuber Saidi vom Geld-Ratgeber "Finanztip" im SWR beantwortet.

Darf ich Geld per Post verschicken?

Ja, aber innerhalb Deutschlands. Wer Geld zum Beispiel nach Österreich verschicken will, macht sich eventuell strafbar. Saidi rät, Geld nur in einem undurchsichtigen Umschlag und nur per Einschreiben zu verschicken. Bis zu 100 Euro ist das dann versichert.

Muss ich Geld, das ich geschenkt bekomme, versteuern?

In der Regel nicht. Es sei denn, der Betrag übersteigt 20.000 Euro. Eltern können ihren Kindern sogar bis zu 400.000 Euro innerhalb von zehn Jahren steuerfrei schenken, an Enkel dürfen immerhin noch 200.000 Euro gehen, bevor der Fiskus zugreift.

Und wer seiner Ehefrau etwas Gutes tun will, kann ihr bis zu 500.000 Euro unter den Weihnachtsbaum legen.

Kann ich auch Aktien oder Aktienfonds verschenken?

Ja, das geht. Allerdings braucht dann das Kind ebenfalls ein Aktiendepot. Saidi sagt, das könnten Eltern ihren Kindern aber problemlos einrichten. Dorthin könnten dann Aktien oder andere Anteile übertragen werden. Saidi rät, bei Fonds möglichst sogenannte "ETF's" (Exchange Traded Funds) zu nehmen. Das sind börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Index, wie beispielsweise des DAX, abbilden. ETFs vereinen die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt. Welche der Geld-Ratgeber "Finanztip" empfiehlt, erfahren Sie hier.

Eine Bitcoin Münze liegt auf Dollar Geldscheinen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Ina Fassbender

Kryptowährungen liegen derzeit im Trend - kann man die auch verschenken?

Ebenfalls kein Problem. Die bekannteste Kryptowährung ist "Bitcoin". Hier sollte man allerdings aufpassen, denn der Wert eines Bitcoin lag kürzlich bereits bei rund 20.000 Euro und der Wert schwankt schnell und stark.

Aktuelle Kurse ansehen

Man kann allerdings auch Anteile daran verschenken. Dazu, so Saidi, braucht man ein sogenanntes "Wallet", eine Art App, in der die Bitcoins verwaltet werden. Der Empfänger muss das auch haben. Um Bitcoins zu übertragen, benötigt man ebenfalls die Adresse des zu Beschenkenden. Das ist meist ein Code, "der besteht aus 34 Zeichen", sagt der Finanzexperte. Überwiegend wird der aber mit einem "QR-Code" übertragen. Die Übertragung von Kryptowährungen kostet allerdings eine Gebühr. In der Regel liege die durchschnittlich bei rund 30 Cent, so Saidi.