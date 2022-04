Geistiges Eigentum: Wie sichere ich meine Ideen und Erfindungen?

per Mail teilen

Wer ein Buch oder ein Lied schreibt oder auch den wirklich unplattbaren Fahrradreifen erfindet, erschafft geistiges Eigentum. Dass es diesen Begriff gibt, daran erinnert am 26. April der "Internationale Tag des geistigen Eigentums". Wie genau ist geistiges Eigentum eigentlich geschützt - und was können Betroffene tun, wenn ihnen jemand geistiges Eigentum stehlen will? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Till Kreutzer gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei iRights.law.