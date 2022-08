Gehypt und gehetzt - Lady Di, die Royals und die Medien

Mit dem Artemis Programm will die NASA zurück auf den Mond. Für das Programm wurde eine neue Trägerrakete entwickelt – die stärkste und größte in der Geschichte der NASA – und eine neue Raumkapsel, deren Lebenserhaltungssysteme von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA beigesteuert wurden. Am 29. August soll der erste Testflug vom Kennedy Space Center in Florida ins All starten. Florian Mayer über die nächste Generation der US-amerikanischen Raumfahrt. mehr...