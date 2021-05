An diesem Wochenende werden bei dem vorhergesagten schönen Wetter viele Motorradfahrer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs sein. Für die Anwohner an den beliebten Biker-Strecken bedeutet das oft, dass sie den ganzen Tag den ohrenbetäubenden Lärm der schweren Maschinen ertragen müssen. Im Gelbachtal in Rheinland-Pfalz werden die Motorradfahrer auf Schildern um Rücksicht gebeten.

Herbert Fuss, Abteilungsleiter Verkehr & Technik beim ADAC Mittelrhein zieht eine Zwischenbilanz der Aktion im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Herr Fuss, hat das Knattern schon ein Ende? Das kann man so genau noch nicht sagen. Wir haben schon die ersten Befragungen gemacht. Die Anwohner finden das sehr gut, dass der Motorradfahrer sofort an der Strecke angesprochen wird. Ob es jetzt etwas bringt, werden wir sehen, weil der Sonntag wohl den ersten richtigen Sonnentag bringt. In den vergangenen Wochen war es ruhig, weil wir noch kein Motorradwetter hatten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) setzt auf Einsicht. Wie groß ist ihre Hoffnung, dass das tatsächlich reicht? Um die 80 Prozent der Motorradfahrer sind vernünftig, wissen, dass sie mit dem falschen Fahrverhalten Lärm erzeugen und dass sie auf die Menschen Rücksicht nehmen müssen, die am Sonntagnachmittag auf der Terrasse ihre Tasse Kaffee und ihr Stück Kuchen genießen möchten. Es gibt aber leider eine Anzahl von Motorradfahrern, die das nicht verstehen und die meinen, sie müssten diesen Krach, den sie erzeugen, anderen aufzwingen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Herbert Fuss (links) und Rudi Speich vom ADAC Mittelrhein werben für weniger Motorradlärm dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey Sie fahren selbst Motorrad. Was erleben Sie, wenn Sie mit anderen Bikern sprechen? Wir vom ADAC Mittelrhein sind jeden Sonntag unterwegs und nehmen den Kontakt zu Bikern und Bikerinnen auf. Wir verteilen Informationsmaterial, Empfehlungen für Tagestouren, aber auch für Fahrdynamik und Fahrphysik. Hinzu kommt jetzt das Thema "leise fahren, Lärm ersparen". Viele Motorradfahrer sind einsichtig und sagen: wir müssen etwas tun. Wir wollen kein Fahrverbot und keine Streckensperrungen haben. Aber dann gibt es auch diejenigen, die finden es ganz klasse, wenn man einen dB-Killer aus dem Schalldämpfer ausbaut und selbst Ohrstöpsel benutzt, weil es so laut ist. Und das geht einfach nicht. Was fordern Sie für die Unbelehrbaren? Sie sollen einsichtig werden. Wenn das durch unsere Kampagne nicht gelingt, muss die Polizei natürlich andere Mittel in die Hand bekommen, um solchen Leuten zu sagen: das Motorrad bleibt jetzt hier stehen. Sie können gern dafür sorgen, dass es abgeholt wird. Aber sie fahren keinen Meter mehr weiter, wenn am Motorrad illegal manipuliert worden ist.