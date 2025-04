Gegen Angst und Depression - so macht ein Projekt Schüler psychisch fit

Die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern ist seit der Corona-Pandemie auch ein Thema in der Öffentlichkeit. Denn verschiedene Studien zeigen einen Anstieg psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Sie leiden unter Angst und Depression.

Um dem zu begegnen, bietet der Verein "Irrsinnig Menschlich" bundesweit das Projekt an: "Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule". Das Projekt richtet sich an Jugendliche der 8.-13. Klasse. Die Förderung durch die Landesregierung besteht seit 2022 und wird nun verlängert. "Wenn wir in die Klasse kommen, sind die Schülerinnen und Schüler erstmal sehr skeptisch", erzählt Christopher Haas, er ist der Landeskoordinator für das Projekt in Rheinland-Pfalz. Das ändere sich recht schnell, wenn die Jugendlichen begreifen, dass es heute um sie geht und um ihre Fragen.

Es geht um Leistungsdruck und Anforderungen, die die Schule, ihre Eltern oder auch andere an sie stellen. Es geht um die Fragen: Wer bin ich? Bin ich normal mit meinen Problemen? Und wie gehen wir miteinander um - worüber sprechen wir und worüber nicht?

Fokus liegt auf Aufklärung

Es gehe darum aufzuklären, sagt Haas. Und darum, Jugendliche auf Hilfsangebote hinzuweisen. Warum so ein Projekttag nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch Lehrkräften etwas bringt, erklärt Christopher Haas im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.