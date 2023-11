Geflüchtete in Rheinland-Pfalz: Wie die Städte und Gemeinden jetzt Druck auf das Land machen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht am Vormittag mit den Kommunen darüber, wie es mit den vielen Geflüchteten weitergehen soll. 135.000 Menschen aus Krisenregionen sind zurzeit in Rheinland-Pfalz untergebracht - so viele wie noch nie zuvor. Ein wichtiger Punkt bei dem Treffen heute ist, ob die vom Bund zugesagte Pauschale von 7.500 Euro pro Geflüchteten komplett an die Kommunen geht. Geld sei aber nicht alles, sagte Karl-Heinz Frieden (CDU) vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz in SWR Aktuell: " Wir müssen uns um die Integration dieser Menschen kümmern. " Die Folgekosten fielen " uns sonst wieder auf die Füße. "

Was passiert, wenn die Kommunen niemanden mehr aufnehmen können und was die Politik machen kann, um die Stimmung in den Kommunen wieder aufzuhellen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Karl-Heinz Frieden.