Geflüchtete aufnehmen: Was ist zu beachten?

Viele möchten in diesen Tagen geflüchteten Menschen helfen. Sei es durch Spenden oder indem sie zum Beispiel Transportmöglichkeiten von der Grenze nach Deutschland organisieren. Doch auch hier brauchen die Menschen aus der Ukraine Hilfe - die Notunterkünfte der Städte kommen an ihre Belastungsgrenze. Einige bieten deshalb auch private Unterkünfte an. Einiges ist dabei zu beachten, sagt Cornelia Grothe im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Grothe ist Geschäftsführerin von Amica e.V., einer Hilfsorganisation für Frauen in Krisenregionen. Die Menschen, die kämen, seien vielfach traumatisiert. Ein Umgang mit ihnen ist oft schwierig. Welche Voraussetzungen auch deshalb eine Unterkunft bieten muss, sagt Cornelia Grothe ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.