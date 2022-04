Gefahr oder Vorteil - Chinas Position im Russland-Ukraine-Krieg

Die EU und China treffen sich heute – virtuell – zu Gesprächen. Dabei geht es um Wirtschaftsbeziehungen aber natürlich auch um den Krieg in der Ukraine. Die Führung in Peking hält sich seit Beginn des Einmarsches russischer Truppen weitestgehend raus. Man will schließlich beide Partner nicht verpressen. Zwar gibt es eine Nähe zu Russland, aber China braucht die EU als Handelspartner. Nadine Godehardt ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien bei der der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Sie sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, dass China den "Schaukelkurs", der bisher gefahren wurde, nicht mehr lange durchhalten könne. Was sie von den Gesprächen zwischen der EU und China heute erwartet, sagt sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.