Gefahr in den Alpen: Durch den Klimawandel steigt das Risiko von Gletscherabriss und Steinschlag

Am Marmolata in Norditalien sind große Mengen Eis, Schnee und Geröll abgebrochen und haben mehrere Bergsteiger unter sich begraben. Als wahrscheinlicher Auslöser des Unglücks mit sieben Toten und fünf Vermissten gilt der Klimawandel. Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein sagte in SWR Aktuell: "Diese Gefahr, Rückgang der Gletscher, instabile Gletscher, Steinschlag, wird uns beschäftigen, egal ob Bergsteiger oder Bewohner der Alpen." Mit dem Rückgang des Permafrosts kämen die Berge in Bewegung, warnt der Klima- und Naturschutzexperte. "Der Permafrost hält Felsflanken zusammen. Das Eis wird weicher und beweglicher und das führt zu mehr Steinschlag." Am Dolomitengipfel Marmolata seien noch eindringendes Schmelzwasser und der steile Hang als Faktoren dazugekommen, die die Katastrophe begünstigt hätten. Welche Sicherheitsvorkehrungen deshalb nötig sind, darüber hat Tobias Hipp mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.