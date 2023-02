Gefahr für und durch Bäume: Was müssen Städte tun, um Straßenbäume sicher zu machen?

Bäume in der Stadt sind wichtig fürs Klima – sie spenden Schatten, produzieren Sauerstoff und bieten Lebensräume für Vögel und Insekten. Klimawandel, Trockenheit, aber auch Dauerregen mit aufgeweichten Böden machen ihnen immer mehr zu schaffen. Schädlinge sind eine zusätzliche Belastung. Das kann dazu führen, dass Bäume umstürzen- so wie gestern in Baden-Baden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es war das zweite Mal in dieser Allee innerhalb weniger Wochen. In anderen Städten im Südwesten sieht es ähnlich aus. Was dahinter steckt, erklärt Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.