"Gefahr eines Atomunglücks wird von Tag zu Tag geringer": Reaktorexperte zu Saporischschja

Russland hält das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja seit Monaten besetzt, immer wieder schlagen Granaten auf dem Gelände ein. Dutzende waren es allein am vergangenen Wochenende. Ob dadurch gefährliche Schäden entstanden sind, das haben Experten der Internationalen Atomenergiebehörde gestern untersucht. Wie berechtigt die Furcht vor einem Atom-Unglück in Europas größtem AKW ist, schätzt der Reaktorexperte Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern ein.

SWR Aktuell: Die Atomenergiebehörde gibt zwar Entwarnung - sollte uns das jetzt wirklich wieder ruhig schlafen lassen?

Sebastian Stransky: Ich denke, es ist eine temporäre Entwarnung. Grossi hat damit den Spekulationen, die es am Wochenende gegeben hat, nachdem bekannt wurde, dass es dort einen direkten Beschuss gegeben hat, ein wenig die Spitze genommen. Ich habe die Informationen heute Morgen auch gelesen und habe mir auch mal in Ruhe ein paar interne Veröffentlichungen angeguckt, wo es denn Einschläge gegeben hat - und ich kann das bestätigen. Die Treffer auf dem Kraftwerksgelände haben keine Einrichtungen getroffen, die für die unmittelbare nukleare Sicherheit notwendig sind und die nukleare Sicherheit gewährleisten. Nichtsdestotrotz ist diese Situation, wie wir sie da haben, skurril zu nennen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen: Ein Kraftwerk, das von einer fremden Macht besetzt ist, betrieben mit Leuten, die quasi unter dem Kommando einer militärischen Macht arbeiten. Das Kraftwerk wird mit Strom aus sogenanntem feindlichen Gebiet versorgt, und das Ganze dauert nun schon über Monate an. Also eine Situation, die zumindest besorgniserregend ist, so würde ich es sagen.

SWR Aktuell: Reaktorgebäude halten ja nur gewissen Belastungen stand. Wie sieht es aber mit Beschuss durch Granaten aus? Wenn da jetzt die Reaktorgebäude selbst getroffen werden, wie lange halten so ein Reaktorgebäude und die Hülle des Reaktors so etwas aus?

Stransky: Das Reaktorgebäude selbst ist ein Stahlbeton-Containment. Anderthalb Meter Stahlbeton, das hält den Absturz einer kleinen Militärmaschine aus, zehn Tonnen mit einer Geschwindigkeit von 750 Stundenkilometern. Insofern wären direkter Granatenbeschuss oder auch ein indirekter Treffer einer kleineren Rakete nicht wirklich gefährlich für das Reaktorgebäude. Und selbst, wenn es im äußeren Bereich des Reaktorgebäudes Schäden gäbe, bedeutet das noch lange nicht, dass es zu einem kerntechnischen Unfall kommt. Denn die Anlagen im Inneren sind nochmal geschützt, auch durch Betonstrukturen. Und solange es möglich ist, die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern oder aus den Brennelementen aufrechtzuerhalten, wird es nicht zu einem kerntechnischen Unfall kommen.

SWR Aktuell: Die Reaktoren laufen ja zum Teil schon seit Monaten nicht mehr. Das Kraftwerk selbst ist ausgeschaltet. Wie gefährlich kann es trotzdem werden, wenn so eine Anlage beschädigt wird, selbst wenn so eine Granate nicht die Hülle durchdringt?

Stranksy: Die Gefahr nimmt von Tag zu Tag ab, um es mal so zu sagen. Es ist so, dass die Reaktoren 1 bis 4 seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr laufen, die Reaktoren 5 und 6 seit ungefähr zwei Monaten nicht. Und je länger Reaktoren abgeschaltet sind, umso weniger wird die Nachzerfallswärme. Das heißt, Sie haben immer mehr Zeit, zum Beispiel bei einem Stromausfall den Strom wiederzuherstellen, um die Pumpen, die die Wärme aus dem Reaktorkern abführen, wieder in Betrieb zu setzen. Das heißt nicht, dass nicht immer noch etwas passieren kann. Aber die Reaktionszeit wird immer länger – falls irgendetwas Außergewöhnliches passiert, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt, bis sie den Strom wieder zuschalten müssen. Und insofern ist der Zustand, wie wir ihn jetzt haben, durchaus ein sichererer Zustand, als wir ihn vor einigen Monaten hatten, als die Reaktoren noch in Betrieb waren. Und je mehr Zeit vergeht, umso mehr Reaktionszeit bekommen Sie dann auch, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

SWR Aktuell: Die Stromversorgung der Reaktoren haben Sie gerade angesprochen. Für den Fall der Fälle gibt es daher auch Dieselgeneratoren, falls dass die externe Stromversorgung für die Kühlung der Brennstäbe ausfällt. Wenn nun aber diese Dieselgeneratoren auch beschädigt würden und die externe Stromversorgung zusammenbricht - was würde dann passieren? Wie kritisch wäre so einen zwischen

Stranksy: Wirklich kritisch wird es erst dann, wenn alle Dieselgeneratoren, die man braucht, ausfallen würden. Wir haben am Standort 20 Dieselgeneratoren. 18 sind den sechs Kraftwerksblöcken direkt zugeordnet. Alle Dieselgeneratoren sind in sogenannten gebunkerten Gebäuden untergebracht. Das heißt: Selbst ein Granatenbeschuss eines solchen Gebäudes würde nicht automatisch zu einem Ausfall eines Dieselgenerators führen. Und wir haben ja bereits mehrfach die Situation gehabt, dass das Kraftwerk komplett von der Stromversorgung getrennt war, und dass die Reaktoren allein mithilfe des Stroms der Dieselgeneratoren gekühlt worden sind. Und man muss auch dazusagen, dass das ein Betriebszustand ist, für den ein Kraftwerk ausgelegt ist - so ungewöhnlich, wie sich das auch anhört für jemanden, der nicht täglich mit der Technik umgeht. Es ist an dem Kraftwerk immer genau das Nötige an den technischen Einrichtungen gemacht worden, und die technischen Einrichtungen haben immer genau so funktioniert, wie sie funktionieren sollten, trotz dieser sehr, sehr ungewöhnlichen und auch nicht ungefährlichen Situation. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber das Kraftwerk und die technischen Einrichtungen haben genau so funktioniert, wie sie funktionieren sollen in den dementsprechenden Situationen.