Gefahr durch Wildwechsel: "Im Ernstfall lieber Vollbremsung und gerade draufhalten"

Jetzt steigt wieder die Gefahr von Wildunfällen. Vor allem bei Dämmerung und Dunkelheit. "Das Wild ist meistens da, wo es Futter gibt. Also wo zum Beispiel Maisfelder noch stehen oder gerade frisch gerodet wurden oder im Wald", sagt Siegfried Brockmann in SWR Aktuell. Er ist Leiter der Unfallforscher der Versicherer. Brockmann hält wenig von den Wildwechselschildern, die für gewöhnlich auf eine solche Gefahrensituation hinweisen: "Da werden sie nicht 50 oder 60 Stundenkilometer fahren, was eigentlich die angemessene Geschwindigkeit wäre. Und im Übrigen ändern sich die Wildwechselstellen auch und man müsste eigentlich diese Schilder dauernd hin und herschieben." Deshalb sei es wichtig, den Straßenrand ständig im Blick zu haben, denn dort würde das Wild als erstes auftauchen. "Es kommt nicht etwa aus dem tiefen Wald herangerannt und kreuzt die Straße, das gibt es auch. Aber an vielen Stellen steht das Wild und äst und entscheidet sich dann irgendwann, die Straße zu überqueren." Was zu tun ist, wenn sich trotz aller Vorsicht ein Zusammenstoß nicht vermeiden lässt, darüber hat Unfallexperte Brockmann mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.