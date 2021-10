Gefälschte Impfnachweise: "Die Rechtslage ist viel zu undurchsichtig"

per Mail teilen

Mit der Bedeutung der Impfnachweise durch die Corona-Pandemie steigt auch die Häufigkeit von Fälschungen. Umso mehr, seit die Corona-Tests seit einigen Tagen in den meisten Fällen Geld kosten. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen fordern jetzt schärfere Strafen für Impfpassfälscher. Torsten Junker, Fachanwalt für Strafrecht in SWR Aktuell: "Es gibt das Problem, dass man Impfpässe einerseits als Urkunde einschätzen kann. Es gibt aber andererseits einen Paragraphen, der sich mit Gesundheitszeugnissen befasst und der in der Strafbarkeit deutlich geringer ist." Statt einer Maximalstrafe von fünf Jahren bei Urkundenfälschung sieht dieser Paragraph für ein gefälschtes Gesundheitszeugnis höchstens ein Jahr Gefängnis vor. Warum das seiner Ansicht nach nicht abschreckt, hat Torsten Junker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erläutert.