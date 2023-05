Gefährlich nasse Straßen: Wie umgehen mit Aquaplaning?

Heftigen Regen haben wir zuletzt auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz immer wieder erlebt. Auf den Straßen droht dann Gefahr. Mit dem Auto kommen viele ins Schwimmen, wenn zu viel Wasser auf der Fahrbahn ist: Aquaplaning. Obwohl jeder Autofahrer in der Fahrschule damit konfrontiert wurde, wissen die meisten nicht mehr, wann es dazu kommt und was dann zu tun ist. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies hat Andreas Hölzel vom ADAC erläutert, in welchen Situationen die Gefahr besonders groß ist und wie am besten mit Aquaplaning umzugehen ist.