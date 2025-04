Zentralisierung von Geburtskliniken? So wird Kinder kriegen zum "Risiko"

per Mail teilen

Welche Versorgung benötigen Schwangere in einer Geburtsklinik? Ruth Hofmeister vom Hebammenverband Baden-Württemberg hält einen Kinderarzt nicht in allen Fällen für notwendig.

Entsprechende Forderungen würden zu kurz greifen, sagt die 1. Vorsitzende des Verbands im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer. Sie kann es deshalb nicht nachvollziehen, dass keine Geburten mehr in Geburtskliniken ohne Kinderärzte stattfinden dürfen sollen. Christian Poets, Leiter der Abteilung für Neonatologie des Universitätsklinikum Tübingen, hatte im SWR-Interview verlangt, dass es nur noch Kliniken mit der Erfahrung von mehr als 1.000 Geburten pro Jahr und mit einer Kinderklinik im Haus geben solle. Das läuft praktisch auf eine Abschaffung der Level-IV-Krankenhäuser für Geburten hinaus.

Was bedeuten die Level der Geburtskliniken? Level IV: Das ist die niedrigste Stufe. Diese Kliniken sind für Geburten gedacht, bei denen keine Komplikationen erwartet werden. Die Einrichtungen müssen keine Kinderstation im Haus haben. Im Notfall wird ein Kinderarzt dazu gerufen. Level III: Wenn ein Kind vor der 36. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, sollte die Geburt in einer Klinik mit dem Level III stattfinden. Level II: Ein Geburt vor der 32. Schwangerschaftswoche soll in einer Level II-Einrichtung stattfinden. Gleiches gilt bei einem Gewicht von weniger als eineinhalb Kilo. Level I: Die Intensiv und Neugeborenenstationen sind in diesen Geburtskliniken am besten ausgestattet. Es gibt mehr und besonders geschultes Personal. Level-I-Einrichtungen sind für Geburten vorgesehen, wenn Kinder mehr als zehn Wochen vor dem errechneten Termin auf die Welt kommen oder leichter als 1.250 Gramm sind. Quelle: Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion

Für Ruth Hofmeister haben auch die Level-IV-Krankenhäuser ihre Berechtigung. Dort seien Schwangere ohne besonderes Risiko gut aufgehoben. Was für diese Frauen bei der Geburt wichtig sei, "ist nicht unbedingt ein Kinderarzt, der neben dem Gebärbett steht, sondern sie brauchen Zeit, Ruhe, eine familiäre Umgebung und eine Eins-zu-eins-Betreuung". Diese Anforderungen würden die Level-IV-Krankenhäuser gut erfüllen, weil dort die Betreuung durch Hebammen am besten sei.

Hebammen-Vorsitzende nimmt Level-IV-Geburtskliniken in Schutz

In Baden-Württemberg sind mehr als die Hälfte der Krankenhäuser, in denen Kinder zur Welt kommen, Geburtskliniken der niedrigsten Versorgungsstufe (Level IV). Dort gelten grundsätzlich Einschränkungen bei Risikoschwangerschaften. Entsprechende Patientinnen sollen nach Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) nicht aufgenommen werden. Einige Level IV-Geburtskliniken halten sich jedoch nicht daran, wie Recherchen von SWR, BR, MDR und rbb belegen. Dokumentiert sind Fälle von geschädigten Kindern oder Totgeburten.

Es handele sich um Einzelfälle, gibt die 1. Vorsitzende des Hebammenverbandes Baden-Württemberg zu bedenken. Außerdem könnten nicht alle Risiken bereits vor der Geburt diagnostiziert werden. Als Beispiel nennt sie Plazentainsuffizienz, die laut Berichten in Level-IV-Geburtskliniken aufgetreten ist. "Das ist oft ein Befund, den man erst nach der Geburt feststellen kann." Deshalb der Klinik einen Vorwurf zu machen, die diese Schwangere aufgenommen hat, greife zu kurz. "Wenn ich mir die Fälle angucke, die durch die Medien gehen, wäre nicht alles in einem Level-I-Haus zu verhindern gewesen."

Zentralisierung ist für Hebammen-Vorsitzende keine Lösung

Die Abschaffung der Geburtskliniken mit der niedrigsten Versorgungsstufe (Level IV) sieht Ruth Hofmeister äußerst kritisch. Eine Zentralisierung wäre die Folge. In einem Flächenland wie Baden-Württemberg müssten Schwangere lange Anfahrtswege in Kauf nehmen. Das Risiko einer Geburt auf dem Weg ins Krankenhaus würde steigen und "die schlechteste Versorgung haben wir am Straßenrand", warnt die 1. Vorsitzende des Hebammen-Verbandes Baden-Württemberg.