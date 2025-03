Gebrauchtwagenkauf: Darauf sollten Sie achten

Ganz ohne Auto von A nach B kommen? Das ist in vielen Regionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schwierig. Dann muss eben doch das eigene Auto her. Viele Menschen, die nicht so viel Geld für ein Auto ausgeben können oder wollen, entscheiden sich für einen Gebrauchtwagen.

Und da gibt’s eine gute Nachricht: Gebrauchte sind wieder etwas günstiger als zum Beispiel noch vor zwei Jahren. Wie teuer ein vernünftiger Gebrauchtwagen ist, hänge natürlich von der Autoklasse ab, sagt Saidi Sulilatu, Chefredakteur von "Finanztip", in SWR Aktuell. Mit durchschnittlich 18.600 Euro sei der Preis leicht zurückgegangen gegenüber dem Jahr 2022, als die Gebrauchtwagenpreise wegen der Inflation sehr stark gestiegen waren.

Richtig günstig sind gebrauchte Autos nicht

Nach Einschätzung Sulilatus zahlen jüngere Leute fast 10.000 Euro für ihren ersten Gebrauchten. Richtig günstig sei das nicht, aber zumindest sei der Preis nicht mehr weiter gestiegen.

Wo kaufe ich: Privat oder beim Händler?

"Man muss sich anschauen, wie groß die Preisunterschiede zwischen Händlerangeboten und Privatangeboten sind - um ein Gefühl dafür zu haben, wieviel man spart, wenn man das Risiko eines Privatkaufs eingeht." Entscheidet man sich für einen Privatkauf, dann sollte man sich nach Meinung von Sulilatu im Vorfeld "wirklich gut informieren".

"Vier Augen sehen mehr als zwei, besonders beim Autokauf von privat"

Am besten sei es, nach dem Prinzip "vier Augen sehen mehr als zwei", jemanden zur Probefahrt mitzunehmen, der sich gut auskennt. "Zudem kann man sich ein Übergabeprotokoll anfertigen lassen, in dem vorhandene Mängel aufgeführt sind. Das setzt den Verkäufer ein stückweit unter Druck." Wenn man sich nicht sicher sei, könne man den Wagen einer technischen Überprüfung unterziehen lassen. Das koste beispielswiese bei Dekra etwa 125 Euro.

Auf was man beim Gebrauchtwagenkauf beim Händler achten sollte, darüber hat Saidi Sulilatu mit SWR Aktuell-Moderatorin Julia Kretschmer gesprochen.