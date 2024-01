GDL und Bahn: Ist mehr Respekt die Lösung?

Der Konflikt zwischen der Bahn und den Lokführern eskaliert aktuell wieder in einem Streik - zum wiederholten Mal, zum Nachteil der Bahnkunden. Und wieder sehen wir GDL-Chef Claus Weselsky und Bahnvorstand Bernhard Seiler sich unversöhnlich gegenüberstehen. Könnte ein besserer Dialog zwischen den beiden die Tarifverhandlungen voranbringen? Die Kommunikationsexpertin Stefanie Voss sagt: "Dazu muss ich mein Gegenüber grundsätzlich respektieren können - wenn ich jemandem nur in Wut, Zorn und Ärger gegenübertrete, wird das nichts". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen skizziert Voss den Konflikt zwischen zwei großen Egos und erklärt unter anderem die Bedeutung von Dialekt und Körpersprache in wichtigen Verhandlungen. Hören Sie im Audio auch, welches letzte Mittel in festgefahrenen Situationen doch noch helfen könnte.