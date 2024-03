Warum GDL-Chef Weselsky bei den Bahn-Verhandlungen stur bleibt

Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn läuft. Seit 2:00 Uhr ist der Personenverkehr betroffen. 35 Stunden lang, also bis morgen Mittag 13:00 Uhr. Damit will GDL-Chef Claus Weselsky seine Forderung noch einmal deutlich machen: Für die Beschäftigten im Schichtdienst soll die 35-Stunden-Woche kommen - bei vollem Lohnausgleich. Von dieser Position rückt der GDL-Chef auch keinen Millimeter ab. " Er hat bei den Bahn-Konkurrenzfirmen die 35-Stunden-Woche durchgesetzt ", sagte Hagen Lesch, Leiter des Clusters Arbeitswelt und Tarifpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, im SWR. Und damit habe er auch immer wieder geworben. Dadurch sei er aber auch in seiner Vorstellung der 35-Stunden-Woche gefangen, denn " es droht ein Gesichtsverlust, möglicherweise ", sagte Lesch.

Welche Strategie Weselsky verfolgt und ob wir in Deutschland ein Streikgesetz brauchen, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Hagen Lesch.