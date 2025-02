Gaza-Streifen unter US-Kontrolle? Das sagen die Nachbar-Staaten zu Trumps Plänen für eine "Riviera des Nahen Ostens"

Wie geht es weiter für die Menschen im Gaza-Streifen? Der neue US-Präsident Donald Trump hat gestern Israels Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus empfangen und dabei einen ganz neuen Vorschlag präsentiert: Er will den Küstenstreifen unter US-Kontrolle bringen, dann die rund 2 Millionen Palästinenser umsiedeln an Orte, an denen sie "sicher leben" könnten, und am Ende Gaza als eine Art "Riviera" wieder aufbauen.

Die Vereinigten Staaten würden Besitzer dieses Teils des Nahen Ostens und auch militärische Mittel zur Erlangung dieses Ziels wollte Trump nicht ausschließen. Was die Pläne noch im Detail vorsehen und was davon realistisch ist, erfährt SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel im Gespräch mit ARD-Washington-Korrespondent Ralf Borchard.